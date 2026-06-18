محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور نور هاشم بالزقازيق

أدّى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، صلاة الجنازة وتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة الدكتور نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ السابق بمشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجموع من الأهالي، وذلك بمسقط رأسه بقرية بني عامر بنطاق مركز الزقازيق.

اعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته للدكتور محمد أبو هاشم شيخ الطريقة الهاشمية الخلوتية، وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ولأسرة الفقيد سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أكد محافظ الشرقية أن الفقيد كان نموذجًا مشرفًا في العطاء وخدمة المجتمع، ومشهودًا له بحسن الخلق والسيرة الطيبة، حيث أفنى سنوات من عمره في خدمة أبناء وطنه بإخلاص وتفانٍ، وترك أثرًا طيبًا وعلاقات إنسانية متميزة بين الجميع، بما عُرف عنه من دماثة الخلق وحب الخير والسعي الدائم لقضاء مصالح المواطنين، داعيًا المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من أعمال جليلة وأن يجعلها في ميزان حسناته.

ومن جانبهم، أعرب الدكتور محمد أبو هاشم وأسرة الفقيد عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية على حضوره وتقديم واجب العزاء، مثمنين هذه اللفتة الإنسانية الكريمة ومشاركته لهم مشاعر الحزن والمواساة في مصابهم الأليم.