قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من 50 جنيها | استمرار انخفاض أسعار الدواجن.. اعرف وصلت كام
ترامب يشيد بالرئيس السيسي.. مصطفى بكري: كلمات التقدير جاءت نتيجة سنوات من الصمود في منطقة مضطربة
بريطانيا: المحادثات المباشرة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية خطوة تاريخية إلى الأمام
امتنع عن الجهة الممولة.. ترامب: لن ندفع لإيران 300 مليار دولار لإعادة الإعمار
مصطفى بكري: النقد حق مشروع.. والحرب الأخطر اليوم هي حرب الوعي
سمير فرج: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تمهد لإنهاء المواجهات وتفتح صفحة جديدة في المنطقة
التشيك تتفوق على جنوب أفريقيا بهدف في الشوط الأول
عزيز مرقة يفاجئ ركاب مترو القاهرة بحفل غنائي داخل محطة عدلي منصور
القيادة المركزية الأمريكية: رفع الحصار البحري عن إيران
بقدرات ذكاء اصطناعي غير مسبوقة.. جوجل تطلق أندرويد 17 وWear OS 7 رسميا
فانس يوبخ إسرائيل: لا تهاجموا الحليف الوحيد الذي يدعمكم.. ودفاعاتكم بأموال أمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور نور هاشم بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أدّى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، صلاة الجنازة وتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة الدكتور نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ السابق بمشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجموع من الأهالي، وذلك بمسقط رأسه بقرية بني عامر بنطاق مركز الزقازيق.

اعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته للدكتور محمد أبو هاشم شيخ الطريقة الهاشمية الخلوتية، وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ولأسرة الفقيد سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أكد محافظ الشرقية أن الفقيد كان نموذجًا مشرفًا في العطاء وخدمة المجتمع، ومشهودًا له بحسن الخلق والسيرة الطيبة، حيث أفنى سنوات من عمره في خدمة أبناء وطنه بإخلاص وتفانٍ، وترك أثرًا طيبًا وعلاقات إنسانية متميزة بين الجميع، بما عُرف عنه من دماثة الخلق وحب الخير والسعي الدائم لقضاء مصالح المواطنين، داعيًا المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من أعمال جليلة وأن يجعلها في ميزان حسناته.

ومن جانبهم، أعرب الدكتور محمد أبو هاشم وأسرة الفقيد عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية على حضوره وتقديم واجب العزاء، مثمنين هذه اللفتة الإنسانية الكريمة ومشاركته لهم مشاعر الحزن والمواساة في مصابهم الأليم.

الشرقية محافظ الشرقية مجلس الشيوخ القيادات التنفيذية والشعبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

سعر الذهب اليوم

1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

عمرو عمارة

من يملك الخط يدفع الثمن.. مفاجآت قانونية وعقوبات صادمة بعد قضية شاب الشرقية

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

وزير التموين

وزير التموين: استبعاد 850 ألف مواطن من بطاقات التموين.. وإهدار 30 مليار جنيه سنويا

ترشيحاتنا

استخراج برنت تأمينات

مطلوب لحجز شقق الإسكان .. طريقة استخراج برنت تأمينات 2026

أسعار اللحوم اليوم

الضأن بكام النهارده؟.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026

استخراج البطاقة اونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي في يوم واحد.. اعرف الأماكن والأسعار

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور نور هاشم بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة
طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة
طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل الانتشار الميداني لحملات "طرق الأبواب" لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث للنساء عند استخدام المسكنات لتخفيف لآلام الدورة الشهرية؟.. تجنبيها

ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية
ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية
ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد