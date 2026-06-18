بسبب إنشاء كوبري.. ضعف وانقطاع المياه لمدة 6 ساعات شرقي الإسكندرية غدا

أعلنت محافظة الاسكندرية ترحيل الخط الناقل للمياه قطر ( ١٠٠٠مم ) بشارع محمد نجيب مما سيؤدى الى ضعف أو انقطاع المياه عن بعض المناطق شرقي الاسكندرية نظراً للقيام بأعمال التطوير بمحور محمد نجيب.

تفاصيل المناطق المتأثرة

وذكرت المحافظة في بيان ان المناطق المتاثرة من شارع الملك حفني بحرى حتي طريق الكورنيش - ومن شارع الاقبال حتى خليل حمادة، وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦ - ٠٦ -١٩ الساعة ١٠ مساءً.

ومن المتوقع الإنتهاء من أعمال الترحيل خلال ٦ ساعات.

وسوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الإنتهاء من أعمال الترحيل كما تعتذر الشركة للسادة المواطنين عن ضعف وانقطاع المياه خلال تلك الفترة وستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه للمناطق المتضررة.