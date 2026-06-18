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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر يهنئ نخبة من كبار الأطباء المصريين بعد تكريمهم في مؤتمر أفريقيا الطبي

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد شحتة

تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة وعظيم الفرح والسرور إلى الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية والوقائية، ووزير الصحة الأسبق، والدكتور جمال أبو السرور، أستاذ طب النساء والتوليد وعلم الأجنة، ورئيس المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، واللواء محمد رضا عوض، أستاذ الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة الأزهر والأكاديمية العسكرية.

كما هنأ شيخ الأزهر، الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطبي النفسي، ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة تطوير التعليم الطبي في مصر، وزير الصحة الأسبق،  والدكتور حسين خالد، رئيس أمناء جامعة بني سويف الأهلية، وزير التعليم الأسبق، واللواء الدكتور بهاء زيدان، رئيس لجنة الشراء الموحد الأسبق، وذلك بمناسبة تكريم سيادتهم بدرع الجمعية الطبية المصرية من المؤتمر الطبي الأفريقي.

إسهامات علمية ومهنية وإنسانية

وعقد المؤتمر تحت عنوان «صحة أفريقيا 2026» في دورته الخامسة، بحضور الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة الأسبق، ورئيس الجمعية العلمية المصرية ومؤتمر أفريقيا، وعمداء كليات الطب الحكومية والأهلية والخاصة، تقديرًا لما قدموه وما يزالون يقدمونه من إسهامات علمية ومهنية وإنسانية رائدة ومؤثرة في القطاع الطبي، مما أسهم بنصيب وافر في الارتقاء بالخدمات الصحية.

وأشاد شيخ الأزهر لما قدمه كل المكرمين من عطاءٍ علميٍّ وإنسانيٍّ على مدار سنوات طويلة، أسهموا خلالها في خدمة المرضى، وفي تطوير البحث العلمي، وإعداد أجيال من الأطباء والباحثين.

وأكد أن هذا التكريم يعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها أطباء الأزهر وأطباء مصر، وما يتمتعون به من كفاءةٍ علميةٍ وخبرةٍ مهنيةٍ مشهودة، جعلتهم محلَّ تقديرٍ واحترامٍ في المحافل الطبية الإقليمية والدولية، ومصدر فخرٍ لمصر ومؤسساتها العلمية والطبية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد، ومزيدًا من العطاء والنجاح في خدمة الوطن والإنسانية.

شيخ الأزهر الإمام الأكبر جمال أبو السرور علماء الأزهر أطباء الأزهر المركز الأولي للدراسات السكانية

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