الحروب دمار وخراب.. شيخ الأزهر يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا

رحب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، من خلال تدوينة له على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب شيخ الأزهر في التدوينة: "يرحب الأزهر الشريف باتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهوريَّة الإسلامية الإيرانيَّة والولايات المتحدة الأمريكية، ونسأل الله تعالى أن تكون هذه الخطوة بدايةً حقيقيةً لاستقرارٍ دائم، ونهايةً حاسمةً للحروب والصراعات التي أنهكت شعوب المنطقة والعالم، وأضرَّت بالاقتصاد العالمي، وأثقلت كاهله بالفقر والخوف والتوتر.

وأضاف: "ويُذكِّر الأزهر الشريف بما هو معلومٌ من أن الحروب تصيب الجميع، ولا تُخلِّف وراءها إلا مزيدًا من الدماء والخراب والفوضى، وأنَّ الحوار والتفاهم واحترام سيادة الدول؛ كل ذلك هو الطريق الأوحد لتسوية النزاعات وتحقيق الأمن والسلام، وهو السبيل الأمثل إلى الاستقرار والتنمية والازدهار".

توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران قريبا

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه من المقرر توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران قريبا، مؤكدا رغبة إيران في ذلك.

وأكد ترامب مجددا أن الولايات المتحدة "لن يسمح لإيران أن تمتلك السلاح النووي".

وأوضح الرئيس الأمريكي، في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرة طائرته، بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي عقدت بمدينة "إيفيان" الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، أن "الاتفاق الذي توصلنا إليه مع إيران يوم الأحد سيتم توقيعه قريبا.. غدا أو ربما بعد غد".

وأشار إلى أنه من الصعب الوصول إلى الغبار النووي الإيراني الآن، قائلا إن :"واشنطن ستأخذ اليورانيوم الإيراني المخصب حتى لو كان من دون قيمة".

وأضاف :" إذا كانت الدول الأخرى تمتلك صواريخ باليستية فمن غير العادل بعض الشئ ألا تمتلك إيران أي صواريخ".

وذكر أن المناقشات الفنية بشأن المخزون النووي "ستبدأ على الفور"، وأن حركة الملاحة في مضيق /هرمز /زادت كثيرا.