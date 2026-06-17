ترامب: توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران قريبا.. ولن نسمح بامتلاك إيران سلاحا نوويا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران قريبا، مؤكدا رغبة إيران في ذلك.

وأكد ترامب مجددا أن الولايات المتحدة "لن يسمح لإيران أن تمتلك السلاح النووي".

وأوضح الرئيس الأمريكي، في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرة طائرته، بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي عقدت بمدينة "إيفيان" الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، أن "الاتفاق الذي توصلنا إليه مع إيران يوم الأحد سيتم توقيعه قريبا.. غدا أو ربما بعد غد".

وأشار إلى أنه من الصعب الوصول إلى الغبار النووي الإيراني الآن، قائلا إن :"واشنطن ستأخذ اليورانيوم الإيراني المخصب حتى لو كان من دون قيمة".

وأضاف :" إذا كانت الدول الأخرى تمتلك صواريخ باليستية فمن غير العادل بعض الشئ ألا تمتلك إيران أي صواريخ".

وذكر أن المناقشات الفنية بشأن المخزون النووي "ستبدأ على الفور"، وأن حركة الملاحة في مضيق /هرمز /زادت كثيرا.

