شيخ الأزهر عن وقف النار بين إيران وأمريكا: ندعو الله أن تكون نهاية للحروب بالمنطقة

رحب فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، من خلال تدوينة لفضيلته على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، كتب فيها: "يرحب الأزهر الشريف باتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهوريَّة الإسلامية الإيرانيَّة والولايات المتحدة الأمريكية، ونسأل الله تعالى أن تكون هذه الخطوة بدايةً حقيقيةً لاستقرارٍ دائم، ونهايةً حاسمةً للحروب والصراعات التي أنهكت شعوب المنطقة والعالم، وأضرَّت بالاقتصاد العالمي، وأثقلت كاهله بالفقر والخوف والتوتر.

وأضاف فضيلته: "ويُذكِّر الأزهر الشريف بما هو معلومٌ من أن الحروب تصيب الجميع، ولا تُخلِّف وراءها إلا مزيدًا من الدماء والخراب والفوضى، وأنَّ الحوار والتفاهم واحترام سيادة الدول؛ كل ذلك هو الطريق الأوحد لتسوية النزاعات وتحقيق الأمن والسلام، وهو السبيل الأمثل إلى الاستقرار والتنمية والازدهار".