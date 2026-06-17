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مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط ينهي معاناة طفلة من اعوجاج بالعمود الفقري
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط ينهي معاناة طفلة من اعوجاج بالعمود الفقري

مستشفى جامعة الأزهر
مستشفى جامعة الأزهر
عبد الرحمن محمد

نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط في إجراء عملية جراحية دقيقة لطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، كانت تعاني من اعوجاج شديد بالعمود الفقري، مما انعكس بشكل كبير على حالتها الصحية وقدرتها على الحركة والمشي.

وكان مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط قد استقبل الحالة، وتم إجراء تقييم طبي شامل ودقيق لها من مختلف الجوانب الطبية ومناقشتها من قبل الفريق المختص، وبموافقة ودعم إدارة المستشفى؛ تقرر التدخل الجراحي، وأجريت العملية بنجاح داخل قسم جراحة العظام، وأسفرت عن تصحيح الاعوجاج وتحسن الحالة بصورة ملحوظة.

أجرى العملية فريق طبي برئاسة الدكتور صلاح السنوسي، وضم الدكتور محمد موسى والدكتور محمد عبد النبي، وبمشاركة الأطباء المقيمين: الطبيب محمد أسامة حمدي والطبيب محمد نتعي. 

كما شاركهم فريق التخدير الدكتور محمد أبو العينين، والدكتور وحيد محمد، والدكتور أحمد الديب، و في العمل التمريضي مصطفى البحراوي.

ومن جهته، وجه الدكتور إبراهيم شعلان، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، خالص الشكر والتقدير إلى الفريق الطبي القائم على إجراء الجراحة، مشيدًا بكفاءتهم العلمية والعملية وما بذلوه من جهد في التعامل مع الحالة.

سلسلة نجاحات لمستشفيات جامعة الأزهر 

كما وجه «شعلان» الشكر إلى الدكتور إبراهيم أبو عميرة، رئيس قسم جراحة العظام، لمتابعته ودعمه الفني للحالة، وإلى الدكتور شريف مطاوع، مدير عام المستشفى، والدكتور محمد بهاء خضراوي، مدير الشؤون العلاجية، والدكتور بهاء الدين محمد، مدير قسم الإصابات والطوارئ، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس كفاءة مستشفيات جامعة الأزهر بأسيوط وقدرتها على التعامل مع أصعب الحالات وفق أعلى معايير الجودة الطبية.

ويأتي هذا الإنجاز الطبي ضمن سلسلة من النجاحات التي تحققها مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، تحت رعاية فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية.

مستشفى جامعة الأزهر أسيوط معاناة طفلة اعوجاج بالعمود الفقري

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