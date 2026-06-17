قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: ترامب يقدر مكانة مصر وعلاقته بالسيسي قوية.. واتفاق جنيف ما زال غامضًا
رئيس الزمالك يحسم الجدل حول مستقبل معتمد جمال ورحيل نجوم الفريق
الفيدرالي الأمريكي يُلّمح إلى رفع الفائدة خلال الفترة المتبقية من 2026
مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط ينهي معاناة طفلة من اعوجاج بالعمود الفقري
هند الضاوي: مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع تؤكد ثقل مصر الإقليمي والدولي
الإفتاء توضح كيفية السلام على الموتى وهل يشعرون بالأحياء؟
أول تعليق من محمد صلاح عبد الفتاح بعد واقعة منعه من دخول الترسانة
تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن تناول السكر
بسبب شحنة عاطفية.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة في واقعة طبيبة مستشفى الشاطبي
حسين لبيب: الزمالك لا يبحث عن البيع والشراء فقط.. ومعتمد جمال من أبناء النادي الأوفياء | فيديو
النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي
أسعار الذهب في السعودية اليوم .. وعيار 24 يسجّل 526 ريالاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء توضح كيفية السلام على الموتى وهل يشعرون بالأحياء؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، أن الإنسان بعد وفاته لا يفنى فناءً محضًا ولا ينتقل إلى العدم، وإنما ينتقل من حياة إلى حياة أخرى، مشيرة إلى أن الميت يكون مدركًا لما حوله ويشعر بمن يزوره ويسلم عليه.

وأوضحت دار الإفتاء أن هذا الأمر ثبت في أحاديث نبوية متعددة، حيث يشعر الميت بمن يزوره ويرد عليه السلام إذا سلّم عليه، وهو ما دلت عليه النصوص الشرعية الواردة في هذا الشأن.

واستشهدت الدار بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ؛ تُحْدِثُونَ وَيَحْدِثُ لَكُمْ، وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ؛ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللهَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللهَ لَكُمْ»، مؤكدة أن الحديث رواه البزار في مسنده وصححه عدد من كبار علماء الحديث.

المأثور عن النبي ففي زيارة المقابر

وأضافت دار الإفتاء أن من السنة عند زيارة المقابر أن يسلّم الزائر على أهل القبور ويدعو لهم بالرحمة والمغفرة، لافتة إلى أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة وسائر الأعمال الصالحة التي تُهدى إليه وفق ما قررته الشريعة الإسلامية. 

وشددت الدار على أهمية الالتزام بالهدي النبوي في زيارة المقابر، باعتبارها تذكيرًا بالآخرة ودعوة للاعتبار والدعاء للأموات، مؤكدة أن السلام على الموتى مشروع وأنهم يشعرون بمن يسلم عليهم بإذن الله تعالى.

دار الإفتاء المصرية السلام على الموتى زيارة القبو هل يشعر الميت بالأحياء رد السلام من الميت أحكام زيارة المقابر الدعاء للأموات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

بالصور

ترامب يشيد باتفاق كندا والصين لتنظيم واردات السيارات الكهربائية

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها

بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها
بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها
بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها

عيب فني.. حماية المستهلك تعلن استدعاء سيارات جيلي إمجراند

جيلي إمجراند
جيلي إمجراند
جيلي إمجراند

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها في إطلالة جديدة

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد