إعلان حاسم.. نائب ترامب: "الستين يوما" للتوصل إلى اتفاق مع إيران تبدأ اليوم

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بدء سريان فترة الستين يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، وذلك وفقًا لما صرح به اليوم.

وقال فانس إن فترة الستين يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، كما هو منصوص عليه في مذكرة التفاهم، تبدأ اليوم، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يوم الخميس: "أعتقد أن فترة الستين يومًا بدأت رسميًا اليوم. وقد تم توقيعها متأخرًا، وربما تم توقيعها رسميًا اليوم، نظرًا لاختلاف التوقيت، أعتقد أنها وُقعت رسميًا اليوم بتوقيت إيران".

وببدء سريان هذه الفترة، يصبح السابع عشر من أغسطس هو الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.

وأكد جيه دي فانس، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تمتلك نفوذًا كبيرًا على إيران في مفاوضاتها للتوصل إلى هدنة دائمة، مع إقراره بأنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك كافيًا لإقناع النظام بتقديم تنازلات كبيرة.

وقال: "إنهم يدركون تمامًا أن الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ كبير. هل سيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تغيير في سلوكهم؟ لا أعلم".

وأكد أن الإدارة بحاجة إلى محاولة التوصل إلى اتفاق على أي حال، على أمل تحقيق انفراجة من شأنها أن تُحسّن بشكل ملحوظ علاقة إيران بالولايات المتحدة، والديناميكيات العامة في الشرق الأوسط.

وأضاف فانس: "يقول البعض إن الإيرانيين لن يغيروا سلوكهم أبدًا. حسنًا، ربما يكون هذا صحيحًا، وإذا كان الأمر كذلك، فلن يحصلوا على أي من فوائد الصفقة. لكن أليس من المجدي المحاولة؟"