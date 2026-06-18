قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تفتح المبادرة الأمريكية باب الحل في ليبيا؟ القوات المسلحة الليبية تعلن موقفها
رونالدو بعد تعادل البرتغال: البداية لم تكن كما نريد لكن المشوار مستمر
إعلان حاسم.. نائب ترامب: "الستين يوما" للتوصل إلى اتفاق مع إيران تبدأ اليوم
لمنعها من تنفيذ قرار إزالة.. القبض على شخص أشعل النار فى رئيسة وحدة محلية بكفر الشبخ
شوبير: مفاوضات ساخنة بين الأهلي وإنبي بشأن ثلاثي الفريق
الأرجنتين تتصدر المجموعة العاشرة.. والجزائر تتراجع بعد الخسارة الثقيلة أمام بطل العالم
كاميرات المراقبة ترصد لحظة وصول صبري نخنوخ لمعرض السيارات في واقعة مشاجرة التجمع.. التحقيقات
إحالة 8 متهمات للمحاكمة العاجلة في واقعة سقوط طفلة ووفاتها بمدرسة خاصة بشبرا الخيمة
ما حكم سفر المرأة لأداء العمرة والحج بدون محرم؟
نائب ترامب مهاجما بن غفير وسموتيريش: ما اقتراحكم للحل غير القـ تل؟
1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة
الرئيس السيسي يثمن حكمة ترامب وتفاعل بيزشكيان.. ويشيد بجهود "الرباعية" في الاتفاق التاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائب ترامب مهاجما بن غفير وسموتيريش: ما اقتراحكم للحل غير القـ تل؟

سموتريتش ونتنياهو وبن غفير
سموتريتش ونتنياهو وبن غفير
ناصر السيد

شن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، هجوما لاذعا ضد وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسئيل سموتريش، بسبب معارضتمها للاتفاق الأمريكي الإيراني الذي أنهى الحرب التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي.

وقال دي فانس في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: "ربما فاتني الأمر، لكنني لا أعتقد أن نتنياهو نفسه انتقد الاتفاق بشكل مباشر. أعتقد أنه أكثر إلماماً بتفاصيله". 

وأضاف نائب ترامب : "هاجم أشخاص في نظامهم، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الاتفاق. ردي عليهم هو: ما اقتراحكم تحديداً؟ لا يمكنكم حل جميع مشاكل الأمن القومي بالقتل".

وفي وقت سابق، كشف مسئول إسرائيلي، عن حيلة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للتأثير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. 

وصرّح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN بأن نتنياهو سيستخدم شخصيات إعلامية من الجناح المتشدد، مثل مقدم البودكاست مارك ليفين، وأعضاء مجلس الشيوخ "الموالين"، للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقًا لأحد المصادر التي تحدثت إلى الشبكة الأمريكية، يرى نتنياهو أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين، وأن طهران لا تنوي الموافقة فعليًا على فرض قيود على برنامجها النووي.

نائب ترامب بن غفير سموتيريش نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتسئيل سموتريش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

عمرو عمارة

من يملك الخط يدفع الثمن.. مفاجآت قانونية وعقوبات صادمة بعد قضية شاب الشرقية

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

منتخب مصر

الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس.. مفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

القبض على صانعة محتوى بالقاهرة

بتصور فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالقاهرة

ارشيفية

ماذا قال جد الضحايا في قضية هـ.تك عرض 4 طالبات على يد مدرسهم بالجيزة؟

المتهمين

بسبب كشاف.. القبض على قائد سيارة ربع نقل بالقليوبية

بالصور

أطعمة غنية بالكوليسترول مفيدة للقلب وأخرى عليك تجنبها.. دراسة توضح الحقيقة الكاملة

أطعمة غنية بالكوليسترول الصخي واخرى مليئة بالضار
أطعمة غنية بالكوليسترول الصخي واخرى مليئة بالضار
أطعمة غنية بالكوليسترول الصخي واخرى مليئة بالضار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد