نائب ترامب مهاجما بن غفير وسموتيريش: ما اقتراحكم للحل غير القـ تل؟

شن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، هجوما لاذعا ضد وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسئيل سموتريش، بسبب معارضتمها للاتفاق الأمريكي الإيراني الذي أنهى الحرب التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي.

وقال دي فانس في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: "ربما فاتني الأمر، لكنني لا أعتقد أن نتنياهو نفسه انتقد الاتفاق بشكل مباشر. أعتقد أنه أكثر إلماماً بتفاصيله".

وأضاف نائب ترامب : "هاجم أشخاص في نظامهم، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الاتفاق. ردي عليهم هو: ما اقتراحكم تحديداً؟ لا يمكنكم حل جميع مشاكل الأمن القومي بالقتل".

وفي وقت سابق، كشف مسئول إسرائيلي، عن حيلة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للتأثير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران.

وصرّح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN بأن نتنياهو سيستخدم شخصيات إعلامية من الجناح المتشدد، مثل مقدم البودكاست مارك ليفين، وأعضاء مجلس الشيوخ "الموالين"، للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقًا لأحد المصادر التي تحدثت إلى الشبكة الأمريكية، يرى نتنياهو أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين، وأن طهران لا تنوي الموافقة فعليًا على فرض قيود على برنامجها النووي.