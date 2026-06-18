نتنياهو: إيران لن تمتلك أسلحة نووية.. وباقون في لبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس إن جيش الاحتلال لن يغادر المنطقة الأمنية في لبنان ما دامت احتياجتنا تتطلب ذلك.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، "سنواصل السير في طريقنا بحكمة وروية. وهذا يتطلب الحفاظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، والتي لن نغادرها ما دامت احتياجات إسرائيل الأمنية تتطلب ذلك".

وأضاف نتنياهو: "سنواصل التمسك بالهدف الأسمى الذي يوجهنا: لن تمتلك إيران أسلحة نووية"، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وفي وقت سابق، كشف مسئول إسرائيلي، عن حيلة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للتأثير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران.

وصرّح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN بأن نتنياهو سيستخدم شخصيات إعلامية من الجناح المتشدد، مثل مقدم البودكاست مارك ليفين، وأعضاء مجلس الشيوخ "الموالين"، للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقًا لأحد المصادر التي تحدثت إلى الشبكة الأمريكية، يرى نتنياهو أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين، وأن طهران لا تنوي الموافقة فعليًا على فرض قيود على برنامجها النووي.