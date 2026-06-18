قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع ألفين سلامة.. نهاية ساخنة لمداخلة أحمد الطيب مع بسمة وهبة بسبب مصطفى شوبير
أبرز المعلومات عن الحكم الاماراتي عمر العلي لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026
نتنياهو: إيران لن تمتلك أسلحة نووية.. وباقون في لبنان
رئاسة الجمهورية : مصر ترحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران
الإماراتي عمر آل علي حكما لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم
مسئول إسرائيلي يكشف حيلة نتنياهو للضغط على ترامب وإجهاض الاتفاق مع إيران
أمين عام الناتو: نحتاج إلى قاعدة صناعية قوية لحماية الدول الأعضاء
الحبس سنة مع الإيقاف لشاب بتهمة ابتزاز قريبة له بصور مفبركة بالذكاء الاصطناعي في دمنهور
استدرجه لمكان مهجور.. جنايات دمنهور تقضي بالسجن المؤبد للمتهم بالتعدي على طفل
للطلاب وأولياء الأمور.. عقار خطير يتسلل إلى الثانوية العامة تحت شعار زيادة التركيز
بعد مقـ تل طـ فل على يد شرطي.. احتجاجات عنيفة تجتاح ولاية ميسيسيبي الأمريكية
المقاتل الرافض للاستسلام.. إمام عاشور من السقوط للهاوية للتألق في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو: إيران لن تمتلك أسلحة نووية.. وباقون في لبنان

نتنياهو
نتنياهو
القسم الخارجي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس إن جيش الاحتلال لن يغادر المنطقة الأمنية في لبنان ما دامت احتياجتنا تتطلب ذلك.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، "سنواصل السير في طريقنا بحكمة وروية. وهذا يتطلب الحفاظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، والتي لن نغادرها ما دامت احتياجات إسرائيل الأمنية تتطلب ذلك". 

وأضاف نتنياهو: "سنواصل التمسك بالهدف الأسمى الذي يوجهنا: لن تمتلك إيران أسلحة نووية"، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وفي وقت سابق، كشف مسئول إسرائيلي، عن حيلة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للتأثير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. 

وصرّح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN بأن نتنياهو سيستخدم شخصيات إعلامية من الجناح المتشدد، مثل مقدم البودكاست مارك ليفين، وأعضاء مجلس الشيوخ "الموالين"، للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

ووفقًا لأحد المصادر التي تحدثت إلى الشبكة الأمريكية، يرى نتنياهو أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين، وأن طهران لا تنوي الموافقة فعليًا على فرض قيود على برنامجها النووي.

أسلحة نووية رئيس الوزراء الإسرائيلي جيش الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

منتخب مصر

الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس.. مفاجأة في عيار 21

القرآن الكريم

كنز عظيم في آيتين .. داوم على قراءتهما كل ليلة

ترشيحاتنا

الحسين عموتة

رقم مفاجئ.. شوبير يكشف قيمة راتب عموتة مع جهازه الفني: لم يدل بأي تصريحات

انبي

شوبير يكشف عن طلبات إنبي للموافقة على بيع علي محمود

كولر

كولر: تجربتي مع الأهلي كانت عالمًا مختلفًا.. والضغوط لا تتوقف بعد الهزائم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

المزيد