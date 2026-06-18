وزير المالية الكويتي يبحث مع مدير صندوق النقد العربي ورئيس البنك الإسلامي للتنمية تعزيز التعاون

بحث وزير المالية ومحافظ دولة الكويت لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور يعقوب الرفاعي، مع مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور فهد التركي، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، تعزيز التعاون في مختلف المجالات المشتركة وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الـ51 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وقالت وزارة المالية الكويتية، في بيان اليوم، أن الوزير الرفاعي تلقى دعوة لدى لقائه مدير عام صندوق النقد العربي لحضور الاحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيس الصندوق المقرر عقده يومي 28 و29 سبتمبر المقبل.

ووفقا للبيان، أعرب الدكتور فهد التركي عن تطلعه إلى دعم تعزيز مشاركة الكفاءات الكويتية في برامج التدريب والفرص الوظيفية التي يطرحها الصندوق، مؤكدا أهمية الاستفادة من الخبرات والكوادر الكويتية ودورها في دعم أعمال الصندوق.

وأشار إلى أنه جرى خلال لقاء وزير المالية الكويتي مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أيضا استعراض أعمال صندوق التمويل الميسر ودوره في دعم الدول الأعضاء وتمويل المشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا الصدد، أعرب الدكتور الجاسر عن تطلعه إلى مساهمة دولة الكويت في البنك بما يسهم في تعزيز موارده وتمكينه من توسيع نطاق عملياته التنموية وخدمة الدول المستفيدة، بحسب البيان.

من جانبه، قال وزير مالية الكويت إن بلاده بما تمثله مكانتها ومساهماتها في البنك الإسلامي للتنمية تود أن ينعكس ذلك حاليا في تمثيل وظيفي مناسب داخله أو بمؤسساته التابعة، معربا عن تطلعه إلى تعزيز فرص استقطاب وتوظيف الكفاءات الكويتية في مختلف المستويات لا سيما مستوى الإدارة العليا والوسطى. وأكد حرص دولة الكويت على تزويد البنك بالطاقات الشبابية الكويتية ذات المهارات العالية.

وعلى هامش الاجتماع الوزاري الـ51 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، استقبل رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، كلا من وزير المالية الكويتي، الدكتور يعقوب الرفاعي، ووزير المالية في المملكة العربية السعودية، محمد الجدعان، ووزير المالية في دولة قطر، علي الكواري، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر.