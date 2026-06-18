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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد انقطاع 3 أسابيع.. عودة الكهرباء إلى ثلاث قرى في جنوب لبنان

انقطاع الكهرباء في لبنان
انقطاع الكهرباء في لبنان
القسم الخارجي

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس عودة الكهرباء إلى ثلاث قرى في جنوب البلاد بعد انقطاعها لأكثر من ثلاثة أسابيع.

انقطاع الكهرباء في لبنان

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، بأن التغذية الكهربائية عادت إلى بلدات في مرجعيون وحاصبيا والعرقوب بعد انقطاع دام اكثر من ٣ اسابيع بجهود جبارة من الفرق الفنية في مؤسسة كهرباء لبنان، ومواكبة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.

وتتعرض قرى جنوب لبنان لعدوان إسرائيلي غاشم، بعد استنئاف الاشتباكات ضد حزب الله في مستهل مارس الماضي، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في أن" الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 مارس وصلت إلى3912 شهيدا و 11873 جريحا.

وفي سياق متصل، أطلقت القوات المسلحة الأردنية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قافلة مساعدات إنسانية جديدة تضم 19 شاحنة محملة بمواد إغاثية ومستلزمات أساسية وأدوية لدعم القطاع الصحي والمستشفيات اللبنانية.

وأوضحت الهيئة -في بيان، اليوم /الخميس/- أن القافلة تعد الثامنة ضمن سلسلة قوافل الدعم الأردنية الموجهة إلى لبنان، وتم تجهيزها بالتنسيق مع الهيئة اللبنانية العليا للإغاثة، ووفقًا لقوائم الاحتياجات الميدانية؛ لضمان وصول المساعدات إلى الفئات والقطاعات الأكثر احتياجًا.

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