مستشار نتنياهو: لا تنفيذ لاتفاق لبنان دون نزع سلاح حزب الله

أكد مستشار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دميتري جيندلمان، أن إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق الإطار المبرم مع لبنان مرهون باتخاذ خطوات عملية لنزع سلاح "حزب الله"، معتبرًا أن هذا الشرط يمثل أولوية بالنسبة لإسرائيل.

وقال جيندلمان، في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل تنفيذ عملياته على الحدود الشمالية طالما استمرت التهديدات الأمنية، مشددًا على أن أمن إسرائيل "ليس محل تفاوض أو مساومة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتابع فيه الأطراف المعنية تنفيذ بنود اتفاق الإطار الذي وقعته إسرائيل ولبنان في 26 يونيو الماضي بوساطة أمريكية، والذي ينص على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جنوب لبنان، مقابل بسط الجيش اللبناني سيطرته على كامل أراضي الجنوب.

وتسلط تصريحات مستشار نتنياهو الضوء على استمرار الخلافات بشأن آليات تنفيذ الاتفاق، في ظل تمسك إسرائيل بربط أي تقدم ميداني بملف نزع سلاح "حزب الله"، وهو ما قد يشكل تحديًا أمام استكمال تنفيذ التفاهمات بين الجانبين.