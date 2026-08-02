قوات الاحتلال تقصف مرتفعات على الطاهر في جنوب لبنان بالقنابل الفسفورية

أفادت تقارير إعلامية بأن قوات الاحتلال نفذت قصفا مدفعيا بقذائف الفوسفور مستهدفة منطقة مرتفع علي الطاهر جنوب لبنان.

وأُصيب خمسة عسكريين من الجيش اللبناني، في بلدة كفرا جنوبي البلاد إثر استهداف مباشر من قوات الاحتلال، بالتزامن مع تفجيرات عنيفة في كونين والطيبة وحداثا، وقصف مدفعي ورشاشات ثقيلة باتجاه بلدات عدة في قضاء بنت جبيل.

ويواصل الطيران المسيّر الإسرائيلي التحليق فوق بيروت والضاحية الجنوبية، فيما ألقيت مواد متفجرة على تلة علي الطاهر وقنابل صوتية على منازل مهجورة.

وتكشف هذه الاعتداءات المتكررة عن سياسة ممنهجة لتقويض وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين والبنية التحتية، وسط قلق أممي متزايد من استمرار التصعيد وخطورته على الاستقرار الإقليمي.