الجيش اللبناني: إصابة 5 عسكريين في بلدة كفرا جنوبي لبنان في انفجار جسم مشبوه

أعلن الجيش اللبناني عن إصابة 5 عسكريين في بلدة كفرا جنوبي لبنان جراء انفجار جسم مشبوه، بعد بيان أولي للجيش قال إنه جراء استهداف إسرائيلي خلال مواكبة آلية عسكرية الأهالي في البلدة.



أعلنت قيادة ‏الجيش اللبناني في بيان لاحق لبيان الانفجار الذي أصاب 5 عسكريين بجروح قائلة: "إلحاقا بالبيان السابق المتعلق بإصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة ونتيجة الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة تبيّن أنّ الانفجار ناجم عن جسم مشبوه وتجري المتابعة لكشف بقية التفاصيل".

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة باتجاه سيارة مدنية عند مفترق بلدة صربين في قضاء بنت جبيل كانت تواكبها آلية للجيش اللبناني ما أدى إلى سقوط إصابات في صفوف المدنيين والعسكريين وتضرر آلية تابعة للجيش.