الأرصاد الفلبينية تحذر سكان مانيلا من العاصفة "لويس" وتداعياتها

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية اليوم /الأحد/ من أمطار غزيرة قد تضرب العاصمة مانيلا وعددًا من مناطق جزيرة لوزون حتى يوم /الأربعاء/ المقبل، بالتزامن مع تحرك المنخفض المداري «لويس» وتأثير الرياح الموسمية الجنوبية الغربية.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار تتراوح بين 50 و100 ملليمتر في عدة مناطق، بينما قد تصل كميات الأمطار فيها إلى 100–200 ملليمتر خاصة في مقاطعات زامباليس وباتان وأوكسيدنتال ميندورو، ما يرفع مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية في المناطق الأكثر تأثرًا.

وأبقت السلطات الفلبينية إشارة التحذير من الأعاصير رقم 1 سارية في أجزاء من إقليم بيكول ومقاطعة كويزون، مع تحرك "لويس" باتجاه الشمال الغربي فوق بحر الفلبين، شرق مقاطعة أورورا.

وبحسب آخر البيانات، ظل مركز العاصفة على بُعد نحو 285 كيلومترًا شرق مدينة بالير في أورورا، بعدما كان على مسافة 400 كيلومتر شرق إنفانتا في كويزون عند الساعة العاشرة صباحًا.

وتحمل العاصفة رياحًا مستمرة تبلغ سرعتها القصوى 55 كيلومترًا في الساعة بالقرب من مركزها، مع هبات تصل إلى 70 كيلومترًا في الساعة، بينما تتحرك بسرعة 15 كيلومترًا في الساعة باتجاه الشمال الغربي، وتمتد الرياح القوية لمسافة تصل إلى 160 كيلومترًا من مركز المنخفض.

يشمل التحذير الحالي جزر بوليو، وكامارينس نورتي، والأجزاء الشمالية من كامارينس سور وكاتاندوانيس. وفي كامارينس سور، يشمل التحذير مناطق كاراموان وجارتشيتورينا ولاجونوي وتينامباك وسيراما، بينما يشمل في كاتاندوانيس مناطق باندان وكاراموران وباجامانوك وبانجانبان وفِيجا.

وقد تشهد هذه المناطق رياحًا تتراوح سرعتها بين 39 و61 كيلومترًا في الساعة، مع احتمال حدوث تأثيرات محدودة إلى متوسطة على السكان والممتلكات، ولم تستبعد هيئة الأرصاد رفع مستوى التحذير إلى الإشارة رقم 2 إذا تطورت الحالة الجوية.

وذكرت الهيئة - في بيان لها - أنه بداية من مساء اليوم /الأحد/ وحتى بعد ظهر غد /الإثنين/، قد تتلقى مناطق بانجاسينان، وكاجايان، وإيزابيلا، وكويرينو، وزامباليس، وتارلاك، ونويفا إيسيجا، وبولاكان، وأورورا وكويزون كميات أمطار تتراوح بين 50 و100 ملليمتر.

وأخيرًا، دعت السلطات السكان في المناطق المتأثرة إلى متابعة تحديثات الأرصاد الجوية والاستعداد لاحتمالات الفيضانات والانهيارات الأرضية، خصوصًا في المناطق المنخفضة والجبلية.