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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السيطرة على حريق داخل حضانة أطفال بالأقصر .. أعرف أسباب الواقعة

السيطرة على حريق داخل حضانة أطفال بوسط الأقصر دون إصابات وإدارة الحضانة توضح أسباب الواقعة
السيطرة على حريق داخل حضانة أطفال بوسط الأقصر دون إصابات وإدارة الحضانة توضح أسباب الواقعة
شمس يونس

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، عصر اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع داخل إحدى الحضانات الخاصة بمنطقة الفيروز بوسط مدينة الأقصر، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى الحضانة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بخمس سيارات إطفاء، حيث نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات السكنية المجاورة.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحريق بدأ بالطابق العلوي من المبنى قبل أن تمتد النيران إلى أجزاء من الطوابق السفلى، فيما استمعت الأجهزة الأمنية إلى أقوال عدد من شهود العيان الذين أفادوا بأنهم سمعوا صوت انفجار في أجهزة التكييف قبل اندلاع الحريق، وهو ما رجح أن يكون الحادث ناتجا عن ماس كهربائي، بينما تواصل جهات التحقيق أعمالها للتأكد من الأسباب النهائية.

وفي أول تعليق لها على الواقعة، أصدرت إدارة الحضانة بيانا أوضحت فيه أن الحريق وقع في نحو الساعة الثالثة عصرًا، بعد انتهاء اليوم الدراسي وخروج جميع الأطفال من المبنى، مؤكدة أن سبب الحادث كان ماسا كهربائيا في أحد أجهزة التكييف، نتج عنه اشتعال محدود تم التعامل معه بشكل فوري.

وأضافت الإدارة أنها قامت بإخلاء المكان بالكامل فور وقوع الحادث، كما تم إبلاغ قوات الحماية المدنية التي حضرت بسرعة وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات، نظرا لعدم وجود أطفال أو عاملين داخل الحضانة وقت اندلاع النيران.

وأكدت إدارة الحضانة أن الجميع بخير، وأن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية، معربة عن اعتذارها لأولياء الأمور والمواطنين عن حالة القلق التي أثارتها الواقعة، ومشددة على أن سلامة الأطفال تأتي في مقدمة أولوياتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر، فيما تواصل الأجهزة المختصة فحص موقع الحريق للوقوف على أسبابه بشكل نهائي.

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