عقد 27660 مقرأة.. إنجازات إدارة شئون القرآن الكريم بالأوقاف خلال يوليو 2026

واصلت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف تنفيذ برامجها القرآنية خلال شهر يوليو ٢٠٢٦م، في إطار عناية الوزارة بكتاب الله تعالى، وتعزيز برامج التلاوة والإقراء والتحفيظ، بما يسهم في نشر صحيح القراءة، وإتقان التلاوة، وربط النشء ورواد المساجد بالقرآن الكريم.

إنجازات الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم خلال شهر يوليو 2026

وحققت الإدارة خلال الشهر عددًا من المؤشرات المتميزة، تمثلت في عقد ٢٧٦٦٠ مقرأة قرآنية، وتنفيذ ١٥٤١٨ مجلسًا للتلاوة من خلال برنامج «صحح قراءتك» ومجالس التلاوة، إلى جانب عقد ٢٧٦٤٨ مجلسًا للإقراء وحلقةً لتحفيظ القرآن الكريم، فضلًا عن تنظيم أمسيتين ابتهاليتين.

وفي مجال المقارئ القرآنية، بلغ إجمالي ما عُقد ٢٧٦٦٠ مقرأة، شملت ١٨٠٤ مقارئ للأئمة، و٣٥٦٤ مقرأة للأعضاء، و١٧٧٦٥ مقرأة للجمهور، و١١٦ مقرأة نموذجية، و٢٥١٩ مقرأة للفجر، و٢٧٥ مقرأة للقراءات، و٢٠ مقرأة للسيدات، و٦٩٢ مقرأة للواعظات، و٩٠٠ قراءة للسورة، بالإضافة إلى ٥ مقارئ لسورة الكهف بمسجد مصر.

وفي مجال الإقراء وتعليم أحكام التلاوة، عُقد ٩٠ مجلسًا للإقراء على كبار القراء، إلى جانب ١٠٤ مجالس بمراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة.

وفي مجال تحفيظ القرآن الكريم، نُفذت ٢٧٥٥٨ حلقة تحفيظ، منها ٢٩٢٦ حلقة بمكاتب التحفيظ على درجة، و٢٣٩٢٠ حلقة بمكاتب التحفيظ بالمكافأة، بالإضافة إلى ٧١٢ حلقة للتحفيظ عن بُعد.

وفي مجال المسابقات القرآنية، استُكملت التصفيات النهائية المؤهلة للمسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم، والتصفيات الشفوية والتحريرية الأولية لمسابقة عضوية المقارئ القرآنية، كما أُنجزت امتحانات الدورين الأول والثاني للفرقة الأولى، والامتحانات التحريرية للفرقة الثانية بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦م.