سنتكوم : تغيير مسار 35 سفينة تجارية وتعطيل وتفتيش 4 أخري في مصيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تغيير مسار 35 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، وتفتيش سفينتين أخريين خلال اليوم الأحد.

وبثت القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو لطائرة مقاتلة شبحية من طراز إف-35 سي تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية أثناء انطلاقها من على متن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن (CVN 72) أثناء عبورها بحر العرب.

وأشارت القيادة المركزية إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم الحصار الأمريكي المفروض على إيران.

كانت القيادة المركزية الأمريكية نشرت عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمروحية من طراز أم أتش- 60 ار سي هوك تابعة للبحرية الأمريكية اثناء تجهيزها للإقلاع من على متن المدمرة يو إس إس مايكل ميرفي (DDG 112).

ووفق البيان الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم ؛ فإن ذلك يأتي في إطار دعم السفينة الحربية لعملية الحصار التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران أثناء إبحارها في المياه الإقليمية.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها : حتى 31 يوليو، قامت القيادة المركزية الأمريكية بتغيير مسار 30 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، والصعود على متن سفينتين أخريين لضمان الامتثال الكامل للحصار.