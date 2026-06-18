شهيد وجريح في غارة على كفرتبنيت واستهدافات إسرائيلية لجنوب لبنان

استشهد مواطن وأصيب آخر ، في غارة نفذتها مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة عند مستديرة كفرتبنيت - أرنون جنوب لبنان ، فيما واصلت الطائرات المسيّرة الإسرائيلية تحليقها في أجواء عدد من المناطق اللبنانية.

وفي قضاء صور، أغار الطيران المسيّر الإسرائيلي على بلدة حداثا، دون تسجيل إصابات، كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة على بلدة بيت ياحون، وأفيد عن وقوع إصابتين جراء الاستهداف.

وفي سياق التصعيد الميداني، سُجّل تحليق للمسيّرات الإسرائيلية فوق العاصمة بيروت على علو منخفض، وسط استمرار الخروقات والأعمال العدائية في عدد من المناطق اللبنانية.