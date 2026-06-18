قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع ألفين سلامة.. نهاية ساخنة لمداخلة أحمد الطيب مع بسمة وهبة بسبب مصطفى شوبير
أبرز المعلومات عن الحكم الاماراتي عمر العلي لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026
نتنياهو: إيران لن تمتلك أسلحة نووية.. وباقون في لبنان
رئاسة الجمهورية : مصر ترحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران
الإماراتي عمر آل علي حكما لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم
مسئول إسرائيلي يكشف حيلة نتنياهو للضغط على ترامب وإجهاض الاتفاق مع إيران
أمين عام الناتو: نحتاج إلى قاعدة صناعية قوية لحماية الدول الأعضاء
الحبس سنة مع الإيقاف لشاب بتهمة ابتزاز قريبة له بصور مفبركة بالذكاء الاصطناعي في دمنهور
استدرجه لمكان مهجور.. جنايات دمنهور تقضي بالسجن المؤبد للمتهم بالتعدي على طفل
للطلاب وأولياء الأمور.. عقار خطير يتسلل إلى الثانوية العامة تحت شعار زيادة التركيز
بعد مقـ تل طـ فل على يد شرطي.. احتجاجات عنيفة تجتاح ولاية ميسيسيبي الأمريكية
المقاتل الرافض للاستسلام.. إمام عاشور من السقوط للهاوية للتألق في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوبك تتمسك بتوقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط وتستبعد مرحلة الذروة

أوبك
أوبك
أ ش أ

تمسكت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في تقريرها الصادر يوم الخميس، بتوقعاتها المتفائلة بشأن النمو القوي للطلب العالمي على النفط خلال السنوات الأربع المقبلة.

كما رفعت المنظمة من تقديراتها للطلب على المدى الطويل، مستندة إلى ما وصفته بـ "التحول العالمي نحو سياسات أكثر دعمًا لاستخدام النفط"، مؤكدة أنه لا توجد أي مؤشرات تدل على قرب وصول الطلب إلى ذروته.

ويعكس هذا الموقف تباينًا حادًا وجدلًا مستمرًا في الأوساط الاقتصادية حول مستقبل الطاقة؛ إذ تعتمد الدول الأحد عشر الأعضاء في أوبك بشكل رئيسي على عوائد النفط لتمويل ميزانياتها الحكومية، وهو ما يجعل توقعاتها للطلب أعلى بكثير مقارنة بجهات دولية أخرى، وفي مقدمتها وكالة الطاقة الدولية.

يكشف التباين في الأرقام بين الجهتين عن قراءتين مختلفتين تمامًا لمستقبل الاقتصاد العالمي وسرعة التحول نحو الطاقة المتجددة:

وترى المنظمة أن الجداول الزمنية المطروحة للتحول الكامل نحو الطاقة البديلة تفرط في التفاؤل. وتؤكد أوبك أن الاقتصادات الناشئة والنامية — لا سيما في آسيا وأفريقيا — ستظل بحاجة إلى كميات ضخمة من الوقود الأحفوري منخفض التكلفة لدفع عجلة التنمية الحضرية والصناعية.

في المقابل، تتبنى الوكالة (التي تمثل مصالح الدول الصناعية المستهلكة للطاقة) نموذجًا يتماشى مع أهداف المناخ العالمية.

وترى الوكالة أن السياسات الحكومية الصارمة لخفض الانبعاثات، والنمو المتسارع في مبيعات السيارات الكهربائية، سيعجلان بنهاية عصر الهيمنة النفطية.

رغم التوترات الجيوسياسية الراهنة التي أثرت مؤقتًا على حركة الإمدادات واضطرت الجهتين لتعديل أرقامهما على المدى القصير، إلا أن الفجوة الهيكلية في التوقعات تظل واسعة.

ويرى خبراء ومحللون أن هذا التضارب في التوقعات لا يقف عند حدود الجدل الأكاديمي، بل يضع قطاع الطاقة العالمي أمام معضلة حقيقية.

و إذا استمعت شركات النفط العالمية لتقرير وكالة الطاقة الدولية وأوقفت استثماراتها في الحقول الجديدة، وتبين لاحقًا أن رؤية أوبك التوسعية هي الأصح، فسيواجه العالم نقصًا حادًا في الإمدادات وقفزات قياسية في الأسعار.

وعلى العكس، إذا ضخت الشركات تريليونات الدولارات بناءً على توصيات أوبك، وتزامن ذلك مع طفرة سريعة في السيارات الكهربائية والطاقة البديلة، فإن الأسواق ستشهد معروضًا ضخمًا وفائضًا يؤدي إلى انهيار الأسعار وظهور ما يُعرف بـ "الأصول العالقة".

بين عالم يرى النفط محركًا لا غنى عنه للنمو الاقتصادي، وعالم آخر يراه وقودًا من الماضي يجري استبداله بسرعة، تترقب الأسواق أي الكفتين سترجحها المعطيات على أرض الواقع خلال السنوات القليلة القادمة.

منظمة أوبك النمو القوي طلب العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

منتخب مصر

الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس.. مفاجأة في عيار 21

القرآن الكريم

كنز عظيم في آيتين .. داوم على قراءتهما كل ليلة

ترشيحاتنا

استخراج برنت تأمينات

مطلوب لحجز شقق الإسكان .. طريقة استخراج برنت تأمينات 2026

أسعار اللحوم اليوم

الضأن بكام النهارده؟.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026

استخراج البطاقة اونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي في يوم واحد.. اعرف الأماكن والأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

المزيد