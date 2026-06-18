وزير الخارجية يهنئ واشنطن بمذكرة التفاهم مع إيران ويؤكد أهمية التهدئة في الشرق الأوسط

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية اليوم الخميس، حيث تبادل الجانبان الرؤي بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أشاد الجانبان بعمق العلاقات المصرية - الأمريكية والتعاون المثمر بين البلدين الصديقين فى شتى المجالات والتى عكسها اللقاء الايجابى والبناء لـ الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع فى فرنسا والتى تناولت عددا من الملفات الاقليمية. واكد الجانبان التطلع للعمل بشكل مشترك للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.

قدم الوزير عبد العاطى خلال الاتصال التهنئة للمسئول الامريكى بمناسبة التوصل لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن أمله أن يشكل هذا التطور الهام نقطة تحول نحو مرحلة جديدة من التهدئة وبناء الثقة واستعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

كما شهد الاتصال تناول تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة واستقرار ليبيا، مشدداً على أهمية توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر مسار ليبي– ليبي، يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت. كما تناول ايضا تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت تجاه الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، وأهمية دعم مؤسسات الدول الوطنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضى دول القرن الأفريقى.