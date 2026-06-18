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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الخارجية يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه من أمريكا وباكستان وقطر والسعودية والإمارات وتركيا

وزير الخارجية
وزير الخارجية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي التطورات الإقليمية مع نظرائه من الولايات المتحدة وباكستان وقطر والسعودية والإمارات وتركيا.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية جرت بين وزير الخارجية مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الإمارات، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان.

كما التقى الوزير عبد العاطي مع ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية دولة قطر الشقيقة، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة السبع G7 في مدينة إيفيان.

وبحث الوزير عبد العاطي مع نظرائه تطورات الأوضاع الإقليمية على إثر الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، والاستعدادات الجارية للتوقيع عليه، فضلا عن مستقبل الترتيبات الأمنية في الشرق الأوسط والمبادئ الحاكمة لهذه الترتيبات خلال المرحلة المقبلة .

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي السعودية قطر الإمارات باكستان الولايات المتحدة

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