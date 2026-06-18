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وزير الخارجية يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي اللبنانية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الخارجية يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي اللبنانية

اتصال هاتفى
اتصال هاتفى
أ ش أ

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً اليوم من الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني للتشاور حول تطورات الأوضاع فى لبنان الشقيق.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي جدد خلال الاتصال التأكيد على تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، مشدداً على الموقف المصري الداعى بضرورة انسحاب اسرائيل الكامل من كافة الأراضي اللبنانية .

وأكد أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقاً صارخاً لقواعد للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطي أكد على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، لاسيما الجيش اللبناني، لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، مشدداً في هذا السياق على ضرورة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لحفظ أمن واستقرار لبنان، ومساندة خيار الدولة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق.

وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة دعم مصر للبنان الشقيق ومؤسساته الوطنية، انطلاقاً من العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبما يسهم في تعزيز أمن لبنان واستقراره.

لبنان مصر رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي

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