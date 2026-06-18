وزير الدفاع الأمريكي: سنستأنف العمليات العسكرية ضد إيران إذا أخلّت بالاتفاق

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم /الخميس/ أن الولايات المتحدة ستستأنف عملياتها العسكرية ضد إيران وتعيد فرض حصارها على موانئها؛ إذا لم تلتزم (طهران) بالاتفاق الذي وقعته مؤخرًا مع (واشنطن).

وأضاف هيجسيث للصحفيين في (بروكسل) عقب اجتماعه مع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو): "أشار الرئيس ترامب إلى أننا سنكون على أهبة الاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية إذا لم تلتزم إيران، ضمن الإطار الزمني لهذه المحادثات، بما وعدت به".

وتابع: "إذا لم تلتزم إيران، فنحن قادرون تمامًا على إعادة فرض حصار محكم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأنه إذا لم يُرضِه الاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه مع إيران خلال وقف إطلاق النار الذي استمر 60 يومًا، فإن الولايات المتحدة ستستأنف قصفها.

وقال ترامب - أمس - في قمة مجموعة السبع في فرنسا: "إنها مذكرة تفاهم، وإذا لم تُرضِني، فسنعود إلى إطلاق النار عليهم وإلقاء القنابل على رؤوسهم.. لا يُرضيني عدم التزامهم بالقواعد.. سنعود فوراً إلى إلقاء القنابل مباشرة على رؤوسهم".