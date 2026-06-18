بعد الاتفاق مع إيران.. تراجع أسعار البنزين في أمريكا إلى ما دون 4 دولارات

تراجعت أسعار البنزين في السوق المحلي الأمريكي إلى ما دون 4 دولارات للجالون للمرة الأولى منذ أبريل الماضي كنتيجة مباشرة للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، أن الأسهم الأمريكية تبدو مستعدة للارتداد ويتراجع النفط بعد أن وقعت الولايات المتحدة وإيران اتفاقهما المؤقت لإنهاء الحرب.

ومع اقتراب أسعار النفط الآن من مستوياتها السابقة للحرب، بدأ الأمريكيون أيضا في رؤية انفراجة عند محطات الوقود: إذ انخفض متوسط تكلفة جالون البنزين (3.7854 لتر) في الولايات المتحدة إلى ما دون 4 دولارات للمرة الأولى منذ أبريل، وفقا لجمعية السيارات الأمريكية.

وكان سعر جالون البنزين قبل إندلاع الحرب في فبراير الماضي أقل من 3 دولارات.

وقد قفزت العقود المرتبطة بمؤشر ناسداك 100 بنحو 1.5%، مما يضع الأسهم في مسار يعكس بعض تراجعات يوم أمس، والتي جاءت بعد أن قدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحولا أقوى من المتوقع نحو رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

ويرى المتعاملون الآن فرصة أكبر بكثير لزيادة أسعار الفائدة هذا العام، حيث تظهر بيانات مجموعة سي إم إي احتمالا بنسبة 64% لرفع الفائدة بحلول سبتمبر، مقارنة بنحو 29% قبل اجتماع يوم أمس.

ومع ذلك، فإن هذا لا يثني المستثمرين، الذين يتهافتون على الأسهم المفضلة المعتادة في تداولات ما قبل الافتتاح: شركات صناعة الرقائق والشركات الأخرى المرتبطة بالتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي. وترتفع أسهم شركة سبيس إكس قليلا بعد أن انخفض سهم شركة صناعة الصواريخ للمرة الأولى يوم أمس.