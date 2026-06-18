قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رونالدو بعد تعادل البرتغال: البداية لم تكن كما نريد لكن المشوار مستمر
إعلان حاسم.. نائب ترامب: "الستين يوما" للتوصل إلى اتفاق مع إيران تبدأ اليوم
لمنعها من تنفيذ قرار إزالة.. القبض على شخص أشعل النار فى رئيسة وحدة محلية بكفر الشبخ
شوبير: مفاوضات ساخنة بين الأهلي وإنبي بشأن ثلاثي الفريق
الأرجنتين تتصدر المجموعة العاشرة.. والجزائر تتراجع بعد الخسارة الثقيلة أمام بطل العالم
كاميرات المراقبة ترصد لحظة وصول صبري نخنوخ لمعرض السيارات في واقعة مشاجرة التجمع.. التحقيقات
إحالة 8 متهمات للمحاكمة العاجلة في واقعة سقوط طفلة ووفاتها بمدرسة خاصة بشبرا الخيمة
ما حكم سفر المرأة لأداء العمرة والحج بدون محرم؟
نائب ترامب مهاجما بن غفير وسموتيريش: ما اقتراحكم للحل غير القـ تل؟
1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة
الرئيس السيسي يثمن حكمة ترامب وتفاعل بيزشكيان.. ويشيد بجهود "الرباعية" في الاتفاق التاريخي
تفاصيل العملات الأجنبية.. الدولار يسجل 49.84 جنيه واليورو بـ57.81
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاعتداءات على المساجد.. مصر تدين انتهاكات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

إدانة عربية وإسلامية لانتهاكات المستوطنين
إدانة عربية وإسلامية لانتهاكات المستوطنين
فرناس حفظي

أدانت مصر في بيان مشترك مع عدة دول عربية وإسلامية، الانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والاعتداءات على عدد من المساجد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "يدين وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بأشدّ العبارات استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجليا، ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله".

وأوضح البيان المشترك أن هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكًا واضحًا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية، وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد الوزراء رفضهم المطلق لهذه الاعتداءات المدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وكذلك لاستمرار الإجراءات الإسرائيلية الاحادية وغير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تغذّي عدم الاستقرار والعنف والتطرف، وتقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام. ويحمّل الوزراء إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن هذه الاعتداءات.

وجدد الوزراء دعوتهم المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء ممارساتها غير القانونية، ووقف عنف المستوطنين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأكد وزراء الخارجية مجددًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم الثابت لتلبية حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية. 

وجدد الوزراء التأكيد دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، استنادًا إلى حل الدولتين، ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

الاعتداءات على المساجد مصر تدين انتهاكات المستوطنين انتهاكات المستوطنين ضد الفلسطينيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المستوطنين الإسرائيليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

عمرو عمارة

من يملك الخط يدفع الثمن.. مفاجآت قانونية وعقوبات صادمة بعد قضية شاب الشرقية

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

منتخب مصر

الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري

القرآن الكريم

كنز عظيم في آيتين .. داوم على قراءتهما كل ليلة

ترشيحاتنا

جنوب افريقيا والتشيك

التشيك وجنوب أفريقيا يعلنان التشكيل الرسمي لمواجهة الجولة الثانية في كأس العالم 2026

حمزة عبدالكريم

حمزة عبد الكريم يدخل حسابات فليك في فترة إعداد برشلونة

منتخب مصر

تعرف على الحكم الإماراتي عمر آل علي المكلف بإدارة مباراة مصر ونيوزيلندا

بالصور

أطعمة غنية بالكوليسترول مفيدة للقلب وأخرى عليك تجنبها.. دراسة توضح الحقيقة الكاملة

أطعمة غنية بالكوليسترول الصخي واخرى مليئة بالضار
أطعمة غنية بالكوليسترول الصخي واخرى مليئة بالضار
أطعمة غنية بالكوليسترول الصخي واخرى مليئة بالضار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد