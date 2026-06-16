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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات في الضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية، فجر اليوم، سلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تخللها مداهمات واعتقالات في عدد من المدن والبلدات، بحسب وكالة الأنباء "صفا".

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب المدينة.

وفي طولكرم، اقتحمت القوات بلدة دير الغصون شمال المدينة، وبلدة صيدا شمالها، كما داهمت منزلاً واعتقلت الشاب يزن سائد بدران عقب مداهمة منزله في دير الغصون.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق المدينة، وقرية كفر قليل شرق نابلس، إضافة إلى شارع عمان شرق المدينة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة، وسط انتشار عسكري في المنطقة.

وفي سلفيت، اقتحمت القوات بلدة دير بلوط غرب المدينة.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون، تحت حماية قوات الاحتلال، مقام "قبر يوسف" شرقي مدينة نابلس، وسط إجراءات عسكرية مشددة في محيط المنطقة.

الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي اعتقالات الاحتلال رام الله

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