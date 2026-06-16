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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يعلن رسميا ترشحه في الانتخابات القادمة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
هاجر رزق

أعلن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إنه يعتزم الترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق هذا العام.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي متلفز: "سأترشح في الانتخابات وأعتزم الفوز".

و يعتبر نتنياهو هو رئيس الوزراء الاطول حكما في تاريخ دولة الإحتلال الإسرائيلي، حيث يبلغ من العمر 76 عاما، و أمضى أكثر من 18 عاما في المنصب عبر ولايات متعددة منذ العام 1996.


ويتطلع نتنياهو إلى ولاية أخيرة فيما يواجه محاكمة بتهم فساد مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، ويسعى في الوقت نفسه للحصول على عفو رئاسي.

وتعرض نتنياهو في الأشهر الأخيرة لانتقادات حادة وجهها معارضون يتهمونه بعدم تحقيق الأهداف الحربية التي حددها بعد هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023.

بنيامين نتنياهو الانتخابات هجوم حماس فساد عفو رئاسي

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