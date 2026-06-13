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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة فلسطيني في قصف إسرائيلي شرق غزة.. وعدة اقتحامات لقوات الاحتلال بالضفة الغربية

إصابة فلسطيني في قصف إسرائيلي شرق غزة.. وعدة اقتحامات لقوات الاحتلال بالضفة الغربية
إصابة فلسطيني في قصف إسرائيلي شرق غزة.. وعدة اقتحامات لقوات الاحتلال بالضفة الغربية
أ ش أ

أصيب مواطن فلسطيني، اليوم السبت، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، فيما شهدت محافظات الضفة الغربية المحتلة عدة اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القصف الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 72 ألفا و993 شهيدا، و173 ألفا و230 إصابات، منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 983 شهيدا، والإصابات إلى 3122 جريحا، فيما جرى انتشال 783 جثمانا.

وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرى وبلدات بيتا وعورتا وأوصرين وعقربا، وقرية بيت إمرين في محافظة نابلس، حيث اندلعت مواجهات في قرية عورتا أطلق خلالها جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، فيما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن صادق فقيه في بيت إمرين وفتشته.

كما اقتحمت مجموعة من المستوطنين منطقة الظهرة على أطراف بلدة بيتا.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأشارت وكالة (وفا) إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة "البوابة"، وعلى الشارع الرئيسي القدس-الخليل، دون الإبلاغ عن دهم لمنازل أو اعتقالات.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة رمانة غرب مدينة جنين، ونشرت قوات المشاة في أحيائها، وداهمت منزلا وفتشته.

وفي مدينة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي عارورة وبيتللو شمال غرب رام الله، وبلدة سنجل شمال شرق المحافظة، وقريتي عبوين وجلجليا المجاورة شمالا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وانتشرت في أنحاء متفرقة منها، ثم انسحبت دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق، أصيب طفل فلسطيني بقنبلة غاز في الرأس وعدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، في قرية دير أبو مشعل شمال رام الله.

وقالت مصادر محلية إن طفلا أصيب بقنبلة غاز سام مسيل للدموع في الرأس، وعدد من المواطنين أصيبوا بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية للمواطنين، احتجاجا على إقامة بؤرة استعمارية على أطراف القرية.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة طفل بقنبلة غاز في الرأس، وعدد من المواطنين بالاختناق، ووصفت حالتهم بالمستقرة.

كما هاجم مستوطنون قرية عين عريك غرب مدينة رام الله.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن مستوطنين هاجموا أطراف قرية عين عريك، وتصدى المواطنون لهم، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها المستوطنون الرصاص تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق ذاته، اقتحم مستوطنون، مساء اليوم، بلدة عرابة جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت بلدة عرابة، وأغلقت الطريق الرئيس الواصل بين عرابة ويعبد.

وفي وقت لاحق، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عند مدخل البلدة، وفتشت مركبات المواطنين.

كما أحرق مستوطنون أراضي وأربع مركبات، وألحقوا أضرارًا بعدد من المنازل، في قرية جيت شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية إن مجموعات من المستوطنين أضرمت النار في أراضٍ زراعية تعود لأكثر من 4-5 عائلات من القرية، ما أدى إلى احتراق نحو 4-5 دونمات، قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني برفقة شبان القرية من السيطرة على الحرائق وإخمادها.

وأضافت المصادر أن المستوطنين أحرقوا أربع مركبات، بينها مركبتان تعودان لمواطنين كانوا في زيارة لأهالي القرية، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة فيها.

إصابة فلسطيني قصف إسرائيلي غزة الضفة الغربية

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