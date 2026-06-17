الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اقتحامات واعتقالات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، تخللتها مداهمات للمنازل، وتشديد للإجراءات العسكرية على الحواجز والطرق الرئيسية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية بعدد من الآليات العسكرية، وانتشرت في عدد من أحيائها، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هويات ركابها، ما تسبب في إعاقة حركة التنقل.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال مواطناً من بلدة سنجل خلال اقتحامها قرية جلجليا، فيما اقتحمت مجموعات من المستوطنين منطقة "حيط الميرامية" التابعة لقرية أبو فلاح شرق رام الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية رأس عطية جنوب قلقيلية، وجابت آلياتها شوارع القرية قبل مداهمة أحد المنازل، في وقت نصبت فيه حاجزاً عسكرياً على مدخل عزبة الجلعود، وأخضعت المركبات للتفتيش ودققت في هويات المواطنين.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من العمال على حاجز مزموريا العسكري جنوب المدينة، كما اقتحمت مدرسة الشابات الثانوية في حي وادي الجوز، وأحدثت أضراراً في محتوياتها، واستدعت مديرة المدرسة للتحقيق.

وفي بيت لحم، اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب المحافظة، وقاموا بجولات داخل المنطقة، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت دون تسجيل إصابات أو اعتقالات.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية تصاعداً في عمليات الاقتحام والاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال، بالتزامن مع تزايد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم.