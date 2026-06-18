بعد الاتفاق مع إيران.. إدارة ترامب تعيد فرض العقوبات على النفط الروسي

سمحت إدارة ترامب، بانتهاء العمل بإعفاء بعض العقوبات المفروضة على النفط الروسي بعد توقيع الرئيس الأمريكي على اتفاق مع إيران ساهم في تخفيف أسعار الطاقة العالمية.

يمدد الاتفاق مع إيران، الذي وقعه ترامب يوم الأربعاء في فرساي، وقف إطلاق النار الأمريكي لمدة 60 يومًا، ويسمح لناقلات النفط باستئناف عبور المضيق بحرية.

وصرح ترامب للصحفيين يوم الأربعاء بأنه يدرس إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي المنقول بحرًا، والتي رُفعت مبدئيًا في مارس للمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة العالمية التي أشعلتها الحرب الأمريكية مع إيران.

وقال في قمة مجموعة السبع في فرنسا: "نرى إلى أي مدى ينخفض ​​سعر النفط، إنه يتراجع بشدة".

ورفضت وزارة الخزانة الأمريكية لاحقًا تمديد الإعفاء من العقوبات، مما سمح بانتهاء العمل به منتصف ليل الأربعاء.

ولا يزال بإمكان الإدارة رفع العقوبات مؤقتًا في أي وقت.

لكن ترامب وقّع في وقت سابق من هذا الأسبوع على بيان مجموعة السبع الذي يدعو إلى فرض عقوبات أشد على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

كما أشاد مراراً وتكراراً بالانخفاض الأخير في أسعار النفط، التي تراجعت إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل في الأيام التي تلت إبرام ترامب اتفاقه مع إيران.