مسئول إسرائيلي يكشف حيلة نتنياهو للضغط على ترامب وإجهاض الاتفاق مع إيران

كشف مسئول إسرائيلي، عن حيلة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للتأثير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران.

وصرّح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN بأن نتنياهو سيستخدم شخصيات إعلامية من الجناح المتشدد، مثل مقدم البودكاست مارك ليفين، وأعضاء مجلس الشيوخ "الموالين"، للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقًا لأحد المصادر التي تحدثت إلى الشبكة الأمريكية، يرى نتنياهو أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين، وأن طهران لا تنوي الموافقة فعليًا على فرض قيود على برنامجها النووي.

وفي وقت سابق، وصف ترامب، منتقدي مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بأنهم حمقى وحاسدون.

وكتب ترامب، في منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، اليوم الخميس، "هؤلاء الحمقى الذين يعتقدون أنني لم أكن حازما بما يكفي مع إيران، في وقت وصل فيه سوق الأسهم إلى مستوى قياسي وانخفضت أسعار النفط بشكل كبير".

وأضاف "هؤلاء هم إما حاسدون أو أشخاص سيئون أو حمقى".

يأتي ذلك بعد توقيع الولايات المتحدة مذكرة تفاهم إلكترونيا مع إيران، ودخلت حيز التنفيذ على الفور.