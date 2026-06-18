وول ستريت جورنال: تباين أهداف ترامب ونتنياهو تجاه إيران

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان لديهما أهداف مختلفة بشأن إيران .. مشيرة إلى أن ترامب كان يريد إنهاء الحرب نتنياهو كان يريدها أن تستمر.

وتناولت الصحيفة ما قالت أنه العلاقة المعقد بين ترامب ونتنياهو، مشيرة إلى أن الاتصالات المتكررة لم تعد ودية للغاية.

وقالت بينما كان ترامب يحاول الوصول لنهاية دائمة لحربه في إيران التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الأمريكي وأبقت أسعار البنزين فوق 4 دولارات للجالون، كانت لديه كلمات حاسمة للشريك الذي حثه على خوضها.

وسأل ترامب نتنياهو في مكالمة هاتفية جرت مؤخرًا بشأن لبنان "لماذا تفجرون المباني؟"، وفقا لأشخاص مطلعين على المكالمة. وقال "توقفوا عن تفجير المباني". وفي مكالمة أخرى، اشتكى من أن الركود العالمي الذي أشعلته الحرب قد يربطه بهيربرت هوفر والكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين، بحسب ما قاله الأشخاص.

لقد شعر ترامب بالإحباط من نتنياهو في بعض الأحيان خلال الأسابيع الأخيرة بينما كان يحاول إنهاء الحرب مع إيران وسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي لمواصلة القتال. وتحمل هذه العلاقة تداعيات كبرى على منطقة تقف على أعتاب اتفاق سلام محتمل، والذي يمكن أن ينهار مستقبله بسبب المزيد من الهجمات العسكرية من جانب إسرائيل.

وفي مذكرة تفاهم، وافقت طهران على صفقة تبادلية: تعيد إيران فتح مضيق هرمز بالكامل مقابل إنهاء الولايات المتحدة لحصارها والسماح لطهران ببيع نفطها في السوق. وترك الطرفان المفاوضات الأكثر صعوبة بشأن تفكيك العمل النووي الإيراني للأيام الستين المقبلة.

وقد فوجئ المسؤولون الإسرائيليون بوقف إطلاق النار الذي أعلن يوم الخميس، وكانوا قد قدروا أن ترامب كان يميل نحو الضربات العسكرية أكثر من الميل نحو التوصل إلى اتفاق، وفقا لمسؤولين إسرائيليين. وقال شخص إن المسؤولين الإسرائيليين كانوا في حالة تأهب لضربات محتملة.

وقد أخبر ترامب مستشاريه أنه لا أحد يستطيع التعامل مع نتنياهو، وأنه يريد "قصف الجميع"، وفقا لشخص سمع تعليقاته.

"أجده رائعا، لكنه ينجرف أحيانا"، هكذا قال ترامب عن نتنياهو في مقابلة مؤخرا مع صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة على دراية بمكالمات ترامب مع نتنياهو إنها كانت تنطوي عادةً على مرافعة الزعيم الإسرائيلي لصالح مزيد من العمل العسكري، وقال إن ترامب قد سئم من ذلك.

وأوضحت الصحيفة أنه بينما تحدث ترامب عن الحاجة إلى إعادة فتح المضيق، شجعه نتنياهو على الانتظار حتى يستسلم الإيرانيون وجعل الأمر يستمر في إيذائهم.

وبعد سماعه الأسبوع الماضي أن ترامب كان يتجه لتوقيع اتفاق مع تهميش إسرائيل، طلب نتنياهو عقد اجتماع عاجل معه، بحسب شخص مطلع على الأمر. وعرضت على المسؤولين الإسرائيليين مسودة الاتفاق بعد أيام.

ويوم الأحد، قال ترامب في مقابلة مع وول ستريت إن الإسرائيليين سيحبون الاتفاق، حتى في الوقت الذي أشاروا فيه إلى خلاف ذلك ولم يكونوا قد رأوه بعد. وقال إن العلاقة لها حدود واضحة، وأن نتنياهو "يطلب الإذن"، وهو ما يعد إهانة علنية للزعيم الإسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن الطبيعة المزاجية لعلاقتهما أدت في بعض الأحيان إلى خلافات داخلية، حيث يسعى نتنياهو بانتظام للحصول على موافقة ترامب ولكنه يضرب الأهداف أولاً في بعض الأحيان.

قال ناتان ساكس، الخبير البارز في معهد الشرق الأوسط، مستخدمًا اسم الشهرة لنتنياهو "بيبي مرعوب من أن ينقلب ترامب عليه، لكنه يرى ترامب أيضا كشخص يمكن إقناعه بأي شيء، بما في ذلك مهاجمة إيران".

وقد تزايد إحباط غالبية المسؤولين في إدارة ترامب من الزعيم الإسرائيلي. وتساءل بعض مسؤولي البيت الأبيض عما إذا كان نتنياهو قد سعى إلى إطالة أمد حرب إيران لدعم موقفه السياسي الخاص. كما انقلب المسؤولون الإسرائيليون على بعض مستشاري ترامب، معتقدين أنهم يزودونه بمعلومات سلبية عن البلاد.

ويواجه نتنياهو انتخابات صعبة في الخريف، حيث تظهر استطلاعات الرأي فشله في تأمين أغلبية حاكمة. وكان ترامب قد هب لمساعدته سابقا، داعيًا إلى العفو عنه في محاكمته المستمرة بتهم الفساد، وسط آمال من أشخاص مقربين من نتنياهو في أن يتمكن أيضا من تقديم دفعة له في الحملة الانتخابية. ويبدو ذلك الآن غير مرجح.

وأوضحت الصحيفة أنه في بداية الحرب على إيران، ابتهج ترامب مع نتنياهو بشأن دقة الهجمات في إصابة أهدافها، وعدد القادة الإيرانيين الذين جرى تصفيتهم وأين ينبغي أن يقصفوا تاليًا، حتى إنهم ناقشوا مواقع محددة في مكالمات جرت في أوقات متأخرة من الليل، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر. وأظهر ترامب اهتماما بالتفاصيل الدقيقة للحرب أكثر مما توقعه فريقه، وجاء بعض هذا الحماس من الإيجازات التي قدمها نتنياهو، بحسب مسؤولين أمريكيين.

ومع تكشف فصول الحرب، أصبح ترامب متشككا في بعض مزاعم نتنياهو ورفض خطته لغزو كردي لإيران للإطاحة بالنظام، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.

وشجع نتنياهو ترامب على مواصلة الهجمات في إيران، مشاركا إياه معلومات استخباراتية وأهدافا محددة. وشجع على قصف البنية التحتية للطاقة الإيرانية، وهو إجراء عارضه بعض مستشاري ترامب، وكان، اعتمادا على كيفية تنفيذ الهجوم، مخالفا للقانون الدولي الإنساني. وأظهر نتنياهو، على سبيل المثال، حماسا لقصف جزيرة خارج.

واحتج نتنياهو باستمرار ضد أي اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، مصرا على أن النظام سوف يسابق الزمن سرا للحصول على قنبلة. ومع ذلك، أخبر ترامب القادة الإسرائيليين ومستشاريه أنه يريد حل المشكلة دبلوماسيًا، وليس بالقوة وحدها. وأخبر نتنياهو أن أي اتفاق سيكون "غير قابل للاختراق"، بحسب شخص مطلع على المكالمات.

وفي المقابلة، قال ترامب إن نتنياهو لديه أهداف مختلفة في بعض الجوانب لأن بلاده أقرب بكثير إلى إيران.

وبعد المكالمات الآن، غالبا ما يسأل ترامب آخرين في إدارته عما إذا كان نتنياهو دقيقا، وهو أمر لم يكن يفعله بانتظام في الماضي، وفقا لمسؤول رفيع في الإدارة.

ويبدو أن أكثر ما أحبط ترامب هو استمرار إسرائيل في قصف لبنان على الرغم من وقف إطلاق النار، بحسب مسؤولين في الإدارة. وفي وقت ما، أحضر ترامب مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين إلى المكتب البيضاوي وحاول التوسط في اتفاق بنفسه، وفقا لأشخاص حضروا اللقاء. وجاء الصدام الأول بعد أن أخبر ترامب آخرين أنه عرضت عليه صور لمسيحيين يتم قصفهم هناك.

وفي مكالمة أخرى بشأن لبنان هذا الشهر، أوردت تفاصيلها شبكة أكسيوس في وقت سابق، وصف نتنياهو بأنه "مجنون لعين" وأخبره أنه سيكون في السجن لولا دعمه