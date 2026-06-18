بعد تصريحات ترامب.. أول تعليق من فانس على تحميله مسئولية فشل الاتفاق مع إيران

صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، يوم الخميس، بأنه "غير قلق إطلاقاً" من تحميله المسؤولية عن أي انهيار محتمل للاتفاق مع إيران، وذلك بعد أن مازح الرئيس دونالد ترامب قائلاً إنه سيلقي باللوم على نائبه في حال انهياره.

وأجاب فانس، رداً على سؤال وُجه إليه خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض حول ما إذا كان هذا الاحتمال يُقلقه: "لا، على الإطلاق"، مضيفا : "أعتقد أن الرئيس كان يمزح، كما يفعل غالباً".

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في ختام قمة مجموعة السبع يوم الأربعاء، قال ترامب إنه سينسب الفضل لنفسه إذا نجح الاتفاق، أما إذا فشل، "فسأُلقي باللوم على جيه دي".

وقال ترامب مازحاً: "من الأفضل أن تحذر يا جيه دي".