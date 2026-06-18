إزالة 57 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية على مدار يومي السادس والسابع عشرمن المرحلة الثانية من «الموجة ٢٩»،أسفرت عن إزالة ٥٧ حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة إجمالية ٢٣٤٢ متراً و ٦ قيراطاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ الي أنه تم إزالة ٥ حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة ولاية «ري»، بمساحة ٢ قيراطاً و ١٢ سهماً ، بمركز (الزقازيق) وإزالة ٥ حالات تعدٍ على أراضي خاصة بالأهالي بمساحة ٣ قيراطاً و ١٣ سهمًا بمركزي ( أبو حماد - الحسينية – بلبيس) كما أسفرت الحملات عن إزالة ٤٧ حالة تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية، بمساحة ٢٣٤٢ متراً.

وشدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.