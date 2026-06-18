بسبب لهو الأطفال.. القبض على 3 سيدات ضربن طفلة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام طفل وبعض السيدات بالتعدى على آخرى بالضرب بأحد الشوارع بالشرقية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 24/ مايو المنقضى تبلغ لمركز شرطة أبو كبير من (ربة منزل، ونجلتها – مقيمتان بدائرة المركز) بتضررهما من ( أحد الأطفال و3 سيدات – مقيمين بذات الدائرة) لقيامهم بالتعدى عليهما بالضرب، وإلقاء الطفل الحجارة عليهما لخلافات الجيرة بينهم حول لهو الأطفال.





أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهما إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





