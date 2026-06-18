خطفه وجرى.. القبض على لص سرق هاتف طالبة بالمطرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات بأسلوب "الخطف" حال جلوسها أمام منزلها بمنطقة المطرية بالقاهرة.





بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية) وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ 12/ الجارى حال جلوسها أمام منزلها قام قائد دراجة نارية بسرقة هاتفها المحمول بأسلوب "الخطف" .

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – مقيم بمحافظة القليوبية) وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وكذا الهاتف المستولى عليه، كما تم ضبط هاتفى محمول آخرين قام المذكور بسرقتهما بذات الإسلوب (جارى الوقوف على مالكيهما).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









