قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للطلاب وأولياء الأمور.. عقار خطير يتسلل إلى الثانوية العامة تحت شعار زيادة التركيز
بعد مقـ تل طـ فل على يد شرطي.. احتجاجات عنيفة تجتاح ولاية ميسيسيبي الأمريكية
المقاتل الرافض للاستسلام.. إمام عاشور من السقوط للهاوية للتألق في كأس العالم
مصطفى كامل يتوعد بالرد على حلمي عبد الباقي: المستندات تكشف كل شيء
صنعة أحمد إبراهيم بدر بمكة المكرمة.. حكاية الاسم المنقوش أسفل ميزاب الكعبة
مواعيد المباريات العربية في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم
بالملابس البيضاء.. تفاصيل عزاء الفنان الراحل محمد مرزبان
وزير الاستثمار: مصر تمتلك المقومات اللازمة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومركبات النقل
وزير التموين: استبعاد 850 ألف مواطن من بطاقات التموين.. وإهدار 30 مليار جنيه سنويا
سهم طلعت مصطفى بـ 185 جنيها؟.. اعرف سبب رفع سي أي كابيتال تقديراتها للمجموعة
وول ستريت جورنال: تباين أهداف ترامب ونتنياهو تجاه إيران
بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خطفه وجرى.. القبض على لص سرق هاتف طالبة بالمطرية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات بأسلوب "الخطف" حال جلوسها أمام منزلها بمنطقة المطرية بالقاهرة.
 


بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية) وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ 12/ الجارى حال جلوسها أمام منزلها قام قائد دراجة نارية بسرقة هاتفها المحمول بأسلوب "الخطف" .

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – مقيم بمحافظة القليوبية) وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وكذا الهاتف المستولى عليه، كما تم ضبط هاتفى محمول آخرين قام المذكور بسرقتهما بذات الإسلوب (جارى الوقوف على مالكيهما).


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سرقة هاتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

البيض والدواجن

تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

الدواجن

تحذير من اتحاد الدواجن: استمرار الخسائر قد يشعل الأسعار خلال الأشهر المقبلة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس.. مفاجأة في عيار 21

منتخب مصر

الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 16 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

حكم السمسرة

دار الإفتاء تحسم الجدل حول عمولة السمسرة.. وتؤكد: جائزة بشرط

علي جمعة: البر معاملة الخلق بالإحسان ووجه طلق وكلام لين

علي جمعة: البر معاملة الخلق بالإحسان ووجه طلق وكلام لين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد