ضبط مدير مصنع غير مرخص بحوزته كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج مستحضرات التجميل، وبحوزته كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام بالإسكندرية.

كانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي ألقت القبض على المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل غير مرخص بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، وضُبط بحوزته قرابة 4 أطنان مواد خام مجهولة المصدر، و2440 عبوة مستحضرات تجميل تحت التجهيز مصنعة من خامات مجهولة المصدر، و2390 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأحجام والأنواع منتج نهائي ومعبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة، و8000 قطعة مستلزمات تعبئة "ملصق – عبوة فارغة" وخط إنتاج؛ وذلك تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.