ضبط مالك محل لبيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالشرقية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مالك محل بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية لقيامه ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام مالك محل بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية لقيامه ببيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول، وضبط بحوزته عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة مجهزة بنظام خاص لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص وعدد من القطع الخاصة باستقبال الإشارة وربط أجهزة الريسيفر بالإنترنت، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بقصد تحقيق الربح المادى .