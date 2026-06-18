تموين الشرقية يحرر 790 محضرا لأصحاب المخابز والمحال التجارية غير الملتزمين

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها قائلاً : لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة خلال الفترة من ٢٠٢٦/٦/٧ م إلى ٢٠٢٦/٦/١٣ وأسفرت تلك الجهود، عن تحرير (٧٩٠) محضراً تموينياً متنوعاً.

وأشار إلي أنه تم تحرير (٥٤٢) محضراً حيال أصحاب المخابز البلدية والسياحية والمطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعه منها: إنتاج خبر ناقص في الوزن ، انتاج خبز مخالف للاشتراطات والمواصفات التموينية ، توقف المخبز عن الإنتاج بدون عذر، وضبط مخابز تعمل بدون ترخيص وتحرير (٢٤٨) محضرا حيال أصحاب المحال التجارية أثناء حملات تفتيشية للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة للبيع امام المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين التموينية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.