أول جراحة من نوعها.. علاج كسر باستخدام المثبتات الخارجية بمستشفى ههيا

اكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفريق الطبي بقسم العظام بمستشفى ههيا المركزي، بقيادة الدكتور شريف عبدالمنعم استشاري ورئيس قسم العظام بالمستشفى، والدكتور أحمد صلاح غراب استشاري العظام ومدرس العظام بكلية طب الزقازيق، والدكتور محمود عبدالعزيز طبيب العظام بالمستشفى، والدكتور أحمد عبدالمنعم استشاري التخدير، وسيد عبدالرحمن فني جهاز السي آرم، وأماني محمد تمريض العمليات، نجح في إجراء أول عملية تثبيت كسر قديم سيئ الالتئام باستخدام مثبت خارجي ذو حلقات معدنية "إليزاروف" بالمستشفى، لأحد الحالات غير المصرية، وذلك بعد تفعيل وحدة المثبتات الخارجية والإليزاروف بقسم العظام بالمستشفى، بالتنسيق وتحت إشراف إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن وحدة المثبتات الخارجية والإليزاروف تمثل إضافة هامة للخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفى ههيا المركزي، حيث تعد هذه النوعية من الجراحات من التدخلات الدقيقة التي تحتاج إلى خبرات متخصصة وتجهيزات متقدمة، مشيداً بجهود الفريق الطبي بالمستشفى في التعامل مع الحالة وإجراء الجراحة بنجاح، مؤكداً أن التوسع في هذه الخدمات يساهم في توفير خدمات علاجية متقدمة للمرضى داخل المحافظة.

وأضاف محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أن المريض تم استقباله محولاً من أحد مستشفيات المحافظة، حيث كان يعاني من كسر قديم سيئ الالتئام نتيجة إصابة سابقة، وتم تقييم حالته وتجهيزه لإجراء تدخلين جراحيين، حيث تم إجراء العملية الأولى والتي تضمنت رفع مثبت قديم وتنظيف الجروح بعد استخراج جسم غريب من الساق "مقذوف ناري"، ثم بعد مرور أسبوعين تم إجراء العملية الثانية لاستعدال الكسر وتثبيته باستخدام مثبت خارجي ذو حلقات معدنية "إليزاروف"، لافتاً أن العمليتين تمت بفضل الله بنجاح بفضل الله، والمريض الآن بحالة جيدة ويتلقى الرعاية الطبية والمتابعة اللازمة بقسم العظام بالمستشفى.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير إلى الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد نورالدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، والدكتورة هبة الضريبي مديرة مستشفى ههيا المركزي، ولجميع الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة والمتميزة في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمحافظة الشرقية.