خلافات الجيرة وراء واقعة تحطيم ماكينة ري بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص بالتهجم على مسكن أهليته والتعدى عليهم بالسب والضرب وإتلاف مجرى مائى خاص بالأرض الزراعية ملكهم وتحطيم ماكينة رى الخاصة بها بالشرقية.







بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) وبسؤاله قرر بوجود خلافات بينه وبين (3 أشخاص – مقيمين بدائرة المركز) حول الجيرة الزراعية قاموا على إثرها بغمر الطريق المؤدى لقطعة أرض زراعية ملكه بالمياه وتحطيم ماكينة الرى الخاصة بها ، وأضاف بالتصالح والتراضى فيما بينهم ، وبسؤال المشكو فى حقهم أيدوا ذلك.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





