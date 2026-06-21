خلافات سابقة.. القبض على عامل وصاحب محل تشاجروا بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على مالك أحد المحال التجارية وإجباره على غلقه بالبحيرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 10 يونيو الجاري تبلغ لمركز شرطة رشيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (مالك محل ) طرف ثان: (عامل) مقيمان بدائرة المركز ، لخلافات سابقة بينهما لقيام الطرف الأول بشراء المحل المشار إليه من عمة الطرف الثانى واعتراض الأخير على ذلك "محرر بشأنها عدة محاضر" ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهما بالسب والضرب.

وتم ضبط طرفى المشاجرة.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.