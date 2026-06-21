تعدى عليها بسلاح أبيض.. القبض على عاطل سرق سيدة بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على إحدى السيدات بالضرب بسلاح أبيض وسرقة حقيبة يدها بالإسماعيلية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/ مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (عاطل - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليها بالسب وتهديدها بالإيذاء بسلاح أبيض لخلافات جيرة بينهما .





أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وتم بإرشاده ضبط (الأداة المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





