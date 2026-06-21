بدء انتشال تريلا محملة بالطوب الأبيض سقطت بترعة الرمادي جنوب الأقصر

بدأت الجهات المختصة بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، أعمال انتشال تريلا محملة بالطوب الأبيض بعد سقوطها داخل ترعة الرمادي بقرية الدقيرة، وذلك عقب يومين من وقوع الحادث الذي انتهى دون وقوع إصابات بشرية.

وشهد موقع الحادث الدفع بمعدات ثقيلة وأوناش لرفع التريلا من داخل المياه، وسط متابعة من الأجهزة الأمنية والتنفيذية، حيث تواصل الفرق المختصة جهودها لإخراج المركبة وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها بالمنطقة.

وكانت التريلا قد تعرضت للانقلاب وسقطت داخل ترعة الرمادي أثناء سيرها بقرية الدقيرة التابعة لمركز إسنا، فيما تمكن السائق من النجاة والخروج دون إصابات.

وتعمل الجهات المعنية على رفع التريلا وحمولتها من الطوب الأبيض، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين محيط الحادث وتسهيل أعمال الانتشال، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية ومعرفة أسباب الحادث.