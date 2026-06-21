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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق امتحانات الثانوية العامة بالأقصر لـ 6758 طالباً وطالبة وسط إجراءات مشددة

انطلاق امتحانات الثانوية العامة بالأقصر لـ 6758 طالباً وطالبة وسط إجراءات مشددة
انطلاق امتحانات الثانوية العامة بالأقصر لـ 6758 طالباً وطالبة وسط إجراءات مشددة
شمس يونس

انطلقت صباح اليوم الأحد، امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 بمحافظة الأقصر.

ومن جانبه وجه المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات المعنية، لتيسير كافة أعمال الامتحانات، مع تكثيف التنسيق المشترك بين الجهات المختصة لضمان انتظام سير اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وفي هذا السياق تابع الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، سير الامتحانات في يومها الأول، مؤكداً على الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الانضباط التام داخل اللجان ومنع أي محاولات للغش أو اصطحاب الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان، وتوفير بيئة آمنة وهادئة ومريحة للطلاب والملاحظين على حد سواء.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين توجهوا لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 6758 طالباً وطالبة، موزعين على 16 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة، ويتوزع إجمالي الطلاب على الشعب الدراسية المختلفة، بواقع 1267 طالباً وطالبة بالشعبة الأدبية، و5072 طالباً وطالبة بشعبة علمي علوم، بالإضافة إلى 419 طالباً وطالبة بشعبة علمي رياضيات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، على استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بمقر المديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، لتبقى على اتصال دائم ومستمر بغرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة الأقصر، وذلك لمتابعة الموقف أولاً بأول، ورصد أي معوقات، والتعامل الفوري والسريع مع أي طوارئ قد تؤثر على انتظام وصحة سير العملية الامتحانية.

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