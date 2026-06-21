بعد تداول الفيديو .. القبض على شخصين لوّح أحدهما بإشارة خادشة لسائح بالأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان قارب صيد ببيع بعض الملابس لأحد السائحين أثناء استقلاله إحدى العائمات السياحية بالأقصر ، وقيام أحدهما بالتلويح بإشارة خادشة للحياء لرفض السائح الشراء منهما.





بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (مراكبى ، بائع متجول "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا) ، وبمواجهتهما أقرّا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، حيث قام أحدهما بإلقاء الملابس لداخل العائمة وعقب التقاط السائح لها قام بإعادتها إليهما ، فظنا قيامه بالاستهزاء بهما.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









