الكاميرا صورتهم.. القبض على شخصين تعاطيا المخدرات في الشارع ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بتعاطى المواد المخدرة بالطريق العام ببور سعيد.



بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (لهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (كمية من مخدر البودر- سلاح أبيض) .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازتهما للمواد المخدر بقصد التعاطى ، وأضاف أحدهما بتحصله على المواد المخدرة من (عنصر جنائى- مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى)، تم ضبطه وبحوزته (كمية لمخدر البودر- مبلغ مالى "من متحصلات بيع المواد المخدرة") وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.